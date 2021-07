Julión Álvarez revela motivos de su distanciamiento con Nodal y “Canelo”

El cantante de música regional, Julión Álvarez, reveló en una reciente entrevista que ya no tiene una relación de amistad con Christian Nodal y el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez.

Aclaró que no se trata de un problema en su amistad, sino más bien que decidió alejarse de ambos por cuestiones legales.

Pues como recordarás, en La Verdad Noticias te relatamos que Julión tuvo problemas con la justicia de Estados Unidos al vincularlo con el narco mexicano.

El boxeador asistió a uno de sus conciertos

Durante una entrevista con el programa "Suelta la sopa", el cantante reveló que debido a su problema con la justicia americana, tuvo que distanciarse de varias amistadas que tenía en el medio.

Hasta antes de eso, el cantante y el boxeador mantenían una buena relación, pues era común verlo en las peleas del ídolo mexicano.

Respecto a su relación con Nodal, el intérprete de "Te hubieras ido antes" fue uno de los padrinos del joven cantante, por lo que resulta muy extraño el rompimiento de la amistad entre ambos.

“Encantado si se pudiera, ¿por qué no? Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que, la misma compañía no se lo permitiría”.