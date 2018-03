Julión Álvarez regresa a las redes sociales

Julión Álvarez reapareció en redes sociales para aclarar que debido al problema legal que enfrenta en Estados Unidos el único medio con el que cuenta para comunicarse con sus seguidores es Twitter. A través de un video compartido en la cuenta @julionalvarez, misma que está verificada, Álvarez comentó: “es para informarles a todos ustedes que no tenemos ninguna red oficial en Instagram, no hay Facebook, no hay nada, lo único que hay oficial de nosotros y que nosotros manejamos es el Twitter @julionalvarez con una sola z”. “Ya todo lo demás que dicen mientras esto, mientras lo que sea, son puras mentiras, no lo hacemos por mal rollo, sino porque no queremos un mal uso de una red o algo y piensen que somos nosotros”, aclaró. https://twitter.com/julionalvarez/status/909569469722247168 A poco más de un mes de haber sido incluido en una lista difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde es involucrado con el narcotráfico, se cancelaron estás cuentas Álvarez, noticia que fue muy triste para él artista. “A ratito duele, a ratito cala, van 12 millones de seguidores en Facebook, 2.4 millones en Instagram y luego ya no tener la posibilidad de brindar conocimiento al púbico que nos sigue, del trabajo al que nos dedicamos”, dijo el cantante hace algunas semanas antes de salir a su presentación en San Luis Potosí. Cabe destacar que luego de darse a conocer esta información, diversos famosos como Alejandro Fernández, Horacio Palencia, Banda MS, entre otros, han mostrado su apoyo al intérprete de “Te hubieras ido antes” tras este señalamiento de las autoridades estadounidense. Agencias México

