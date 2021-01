Julión Álvarez estrena álbum pese a limitaciones legales ¿le valió?

Julión Álvarez tuvo un 2020 lleno de complicaciones, ya que además de la suspensión de proyectos por la pandemia del COVID-19 que afectó al mundo del entretenimiento, el cantante también enfrenta un proceso legal en Estados Unidos, situación que espera cambiar este 2021.

El cantante de música banda se dijo listo para ofrecer nueva música y digerir su nominación en Premios Lo Nuestro 2021, en la categoría como canción norteña del año, con el tema "Más Te Recuerdo".

"Por como se dieron las cosas el año pasado, hablé con todo el equipo para tomar este tiempo como una pausa también con nuestro público. Teníamos 13 años que no le habíamos parado para nada de trabajar”.

"Pero estamos de vuelta y vamos a presentar algo nuevecito, aunque no tenemos fecha exacta, sabemos que será en estos días", dijo el cantante a través de un video que compartió en su cuenta alterna de Instagram, la cual es administrada por su staff.

¿Julión Álvarez puede sacar nueva música?

Julión Álvarez mencionó que a pesar de las limitaciones que tiene debido al proceso legal que enfrenta en Estados Unidos desde hace poco más de tres años, dará a conocer su nuevo material en las pocas plataformas que le sea posible, como estaciones de radio mexicanas.

Como informamos en La Verdad Noticias, en agosto de 2017, el cantante fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero

Y aunque Julión Álvarez ya no es objeto de investigación en México, su situación sigue bajo análisis en el país vecino, donde aún no puede tener negocios, y de igual manera, no puede hacer uso de sus redes sociales ni promover canciones por medio de disqueras.

"Desgraciadamente aún tenemos muchas limitaciones en cuestión de plataformas digitales, pero en donde se pueda, vamos a estarles presentado nuestra nueva música”, declaró.

"Y a todos los paisanos que están en Estados Unidos, todavía no nos dejan pasar para allá. Quisiéramos decirles que ya tenemos una buena noticia y que pronto nos vemos, pero desgraciadamente aún no tenemos una solución positiva", recalcó Julión Álvarez.

