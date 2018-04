Julión Álvarez, en pleno festejo continúa manteniendo vínculos con el narcotráfico

Julión Álvarez en un día tan especial sigue con el expediente abierto, ya que hoy cumple 35 años y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos continúa haciendo averiguaciones previas por sus posibles vínculos al narcotráfico, Julión Álvarez también reveló que ha pasado momentos difíciles tras el congelamiento de sus cuentas bancarias.

“No es un mes, tienen 8 meses investigando mis actividades económicas y a fondo, tanto México y Estados Unidos, entonces no me preocupa, no estoy intranquilo”, mencionó Julión Álvarez.

Julión Álvarez

A pesar de tener la certeza de recuperar todo el dinero que por el momento ha sido retenido por las autoridades, Julión Álvarez se sinceró y confesó que ha vivido momentos complicados durante estos meses.

Julión Álvarez dijo: “Es el sentirse a veces atado, y de repente pum, ya no dependo de eso, y yo era una persona que no guardo un peso eh, yo era así como de échalo para acá, cómpreme allá, y me gustó aquello, y así, entonces de repente me gustó aquello, Julión no podemos, el dinero está guardado y es de la manera que nos ha afectado”.

No obstante, el cantante de música regional mexicana afirmó que ve el lado bueno de esta situación. “Yo le veo la manera positiva y digo: ‘bueno, de todo lo malo, es cuestión de a ver Julión te falta valorar la vida, a disfrutar, saber cómo se tienen que hacer las cosas, y adelante’”, añadió Julión Álvarez.

Julión Álvarez declaró también, que en estos momentos ha recurrido a brindar algunas presentaciones en México con la finalidad de generar ingresos y poder sobrellevar su vida mientras continúa siendo investigado, de la misma manera Julión Álvarez espera su caso sea resuelto.

El caso de Julión Álvarez sigue vigente, pues durante las averiguaciones que le han estado haciendo él debe permanecer sin tarjetas bancarias, ya que puede realizar algún movimiento que lo perjudique o que sea contraproducente para su investigación.