Julión Álvarez en graves problemas por subir canciones a Spotify (VIDEO)

Julión Álvarez declaró que está deslindado de las canciones que se subieron a la plataforma digital Spotify, ya que las autoridades estadunidenses le prohibieron esta acción, luego de que fuera vinculado con lavado de dinero del narcotráfico en 2017.

TE PUEDE INTERESAR: TXT enloquece a sus fans con la coreografía de "Blue Orangeade" (VIDEO)

El chiapaneco lamentó que su trabajo todavía no se pueda exponer en la red, debido a que todavía continúa en investigación por la ley estadunidense, según explico en el programa Ventaneando:

“Desgraciadamente, todavía no podemos cantar esa victoria, no es algo que pertenezca a la compañía o a Julión Álvarez y su norteño banda, yo creo que lo subió alguien externo porque nosotros no tuvimos nada que ver”