Julión Álvarez considera operarse para bajar de peso, asegura que está “panzón”

El cantante sorprendió con su cambio físico.

El cantante Julión Álvarez visitó la Ciudad de México donde grabará su próximo video musical junto a Luis R. Conriquez, en donde aprovechó para revelar algunos cambios que está planeando hacer tanto en su carrera artística como en su vida personal.

El ex integrante de MS reveló que uno de los aspectos que planea afrontar es el cambio físico, pues planea perder algunos kilos. Decisión que dijo tomó después de una reunión con sus amigos en donde se percató que todos han ganado pesos en los últimos años.

"Nos tomamos una foto y todos nos vemos bien panzones, entonces dijimos 'a hacer ejercicio, de aquí al día del padre a ver quién baja más', y yo hasta ahí voy perdiendo, y no kilos", declaró entre risas el intérprete.

El nacido en Chiapas estrenó el pasado 7 de marzo su más reciente tema ‘Pa que se me quite’ en colaboración con Luis R. Conriquez, por lo que actualmente se encuentra en las grabaciones del videoclip oficial, locación en donde aprovechó para platicar con la prensa.

Julión Álvarez apuesta por la cirugía para perder peso

El cantante dio a conocer los cambios a los que será sometido.

Al ser cuestionado sobre si recurriría al bisturí para cumplir con su objetivo de perder peso, el cantante se sinceró y afirmó que sí lo ha considerado. “Sí lo he pensado, porque a los 33 años hacía dieta y bajaba, ahora hago dieta y no bajo, el metabolismo sí cambió un poquito, ya no es lo mismo", apuntó.

Por último, el intérprete 'La sonrisa obligatoria' admitió que también se realizaría otros procedimientos estéticos como el inyectarse botox, método del cual cada vez más famosos hablan abiertamente.

¿Qué pasó con la música de Julión Álvarez?

‘Pa que se me quite’ es su más reciente tema.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en 2017 Julión Álvarez fue acusado de ser prestanombres y lavado de dinero del narcotráfico, por lo cual sus cuentas fueron congeladas por las autoridades de Estados Unidos. Como parte del proceso, las canciones del artista fueron eliminadas de las diversas plataformas musicales. Fue en 2021 que el cantante regresó a la música con un nuevo álbum.

¡Julión Álvarez habló sobre la polémica que tiene los papás de Christian Nodal y la acusación de plagio en contra Horacio Palencia! ������ #VLA #JuevesEnVLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/cc5Vb708TH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 17, 2022

