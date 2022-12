Julión Álvarez aparece borracho en pleno concierto y lo crítican

El cantante responde a las críticas que recibió por presumirse alcoholizado.

Julión Álvarez sigue cosechando éxito en su regreso al mundo de la música luego de seis años de ausencia y para prueba de ello tenemos el hecho de que el pasado 9 de diciembre ofreció un concierto en el Palenque de la Feria Querétaro 2022. Sin embargo, llamó la atención que el cantante se presentó ebrio ante el público que se reunió para verlo.

En redes sociales ha comenzado a circular un video que nos muestra a “El Rey de la Taquilla” lucir desorientado mientras lucha por sostener el micrófono en una correcta posición e interpretar una canción. Al mismo tiempo, los fans corean el tema pero es evidente su desconcierto ante tal bochornosa escena.

Julión Álvarez (@julionalvarez) aparece borracho en un concierto. pic.twitter.com/xD8C5lDKyk — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) December 11, 2022

Como era de esperarse, su actuación ha sido duramente criticada por los cibernautas, quienes aseguran que es una falta de respeto que se haya presentado en estado inconveniente ante los fieles fanáticos que pagaron una entrada para verlo interpretar sus más grandes éxitos luego de un regreso triunfal a Spotify.

Julión Álvarez responde a las críticas

El cantante tocó el tema a través de un extenso mensaje en Instagram.

Ante la ola de duras críticas recibidas, “El Rey de la Taquilla” recurrió a su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido y pedirle disculpas a sus fanáticos. De acuerdo a sus declaraciones, él ingirió bebidas alcohólicas debido a que recibió la visita de Grupo Traviezos, quienes le dedicaron un corrido, lo cual hizo que se pusiera sentimental.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y se que no a todos les parece, respeto y acepto la critica… No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza pero lo disfrute como no tienen idea”, escribió Julión Álvarez en Instagram.

¿Por qué quitaron la música de Julión Álvarez?

El cantante fue acusado de tener nexos con el narcotráfico y del delito de lavado de dinero; hoy se demostró que es inocente.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, fue en 2017 cuando Julión Álvarez fue vetado de las plataformas digitales debido a su presunta relación con el narcotráfico mexicano. Al ser demostrada su inocencia, el cantante retomó su carrera musical, misma que lo posicionó como un gran exponente de la música mexicana.

