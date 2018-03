Julio Sabala responde a ex empleadas que lo señalan por acoso sexual

No hace mucho, Gloria Acevedo y Maura Saviñón, acusaron de acoso sexual a Julio Sabala, ellas lo describieron como un depravador sexual y un hombre que no tiene respeto a las mujeres.

Ante tales señalamientos, Julio Sabala ha dado una respuesta antes tales declaraciones.

Durante una entrevista para 'De primera mano', el ex imitador aprovechó para desmentir lo dicho por sus ex empleadas y reveló:

“No es algo nuevo, es algo con lo que llevó conviviendo hace 5 años víctima de una extorsión, en donde si accediera a dar unas cantidades económicas no se hubiera producido este escándalo, o sea que no es un tema moral, es un tema económico”.

Sabala aseguró que tras ponerse de moda el tema del acoso sexual, los abogados de sus ex trabajadoras decidieron retomar el caso.

“Dijeron vamos a sacar de nuevo el tema haciendo a estas chicas víctimas, (corrigió) chicas no, señoras ya (una) casi tiene 60 años y Maura también, o sea no son dos modelos, puedo tener dos modelitos hermosas, puedo tener malos ratos pero no malos gustos”.