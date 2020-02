Julio Preciado se sincera sobre su consumo de cocaína y como destruyó su salud

Julio Preciado de 53 años de edad se encuentra hospitalizado después de recibir un trasplante de riñón de su propia hija, que necesitó porque el consumo de cocaína destruyó el suyo.

El cantante, Julio Preciado, se encuentra en un hospital de Guadalajara, donde concedió una entrevista a Gustavo Adolfo en la que se sinceró sobre su consumo de cocaína y como fue la causa de los problemas de salud que ha estado atravesando.

“Todos los excesos tienen un precio […] Todo tiene su precio, el chupe, el perico, todo, todo, la verdad, te descalcifica totalmente el cuerpo; y lo primero que te afecta con los ácidos es el riñón […] Los ácidos de la cocaína te afectan los riñones”, explicó Julio Preciado.

De acuerdo con Julio Preciado, él no se considera realmente como un “adicto”, pero reconoce que consumió por muchos años cocaína. Según el intérprete no consumía cocaína en exceso, sólo la usaba para “alivianarse”, como dijo al reportero.

“Me dijeron ‘pero para qué lo ocupas’; y les dije, ‘no sé, la verdad’, ‘porque tenemos 10 días contigo en el protocolo del trasplante y no has consumido y no te vemos con la ansiedad que produce la falta de la droga, entonces por qué la usas’”, relató Julio Preciado.

Trasplante de Julio Preciado

El pasado 14 de enero, Julio Preciado se sometió a una cirugía de trasplante de órganos, para recibir el riñón donado por su hija, Yuliana Preciado.

Ahora se encuentra en recuperación en un hospital no especificado de Guadalajara.

