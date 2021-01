¿Julio Preciado se muere de hambre? Esto es lo que dijo el ex miembro del Recodo

El ex miembro de Banda El Recodo, Julio Preciado, habló sobre los rumores que aseguraban que el cantante de música mexicana estaba en la quiebra tras sus problemas de salud y la pandemia.

Como te informamos en La Verdad Noticias, algunos medios aseguraban que estaba pasándola muy mal económicamente y por ese motivo iba a vender una de sus residencias más preciadas, el cantante de música regional mexicana explicó su situación en entrevista.

Julio Preciado revela que está pasando con su economía

"No me estoy muriendo de hambre, la venta de la casa la tenía planeada ya hace tres o cuatro años, estamos nada más Yuliana, Lorena y yo, así que no tiene caso tener una casa a la cual ni le damos uso", detalló Julio Preciado.

Julio Preciado ha vivido momentos difíciles tras su transplante de reunión.

De la misma manera, manifestó que el dinero que le dio la llamada Madre de Todas las Bandas no fue un regalo, e incluso aseguró que en cuanto comience a trabajar empezará a pagar su deuda.

"Le agradezco a La Banda El Recodo, con todo el corazón, el alivianón que me pegó, obviamente es a cuenta de lo que viene a futuro, yo nunca les pedí nada gratis, nada regalado, llegará el momento que, si yo quiero pagar, y no aceptan el pago, entonces ya será otro boleto, pero para mí es un préstamo, y ya que hagamos la gira empezamos a descontar ese dinero", dijo.

Por último, Preciado señaló sentirse afortunado de contar con bienes que lo han ayudado a pasar los tiempos difíciles.

"Me puedo deshacer de cualquiera de mis bienes y no pasa nada, bendito sea Dios que tengo para vender y seguir sobreviviendo la pandemia y aguantando todo lo que viene", remató.

