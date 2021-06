Julio Preciado reaparece con 14 kilos menos tras delicada cirugía

Luego de un trasplante de riñón que le donó su hija para lograr tener una mejor calidad de vida, Julio Preciado regresó al quirófano pero para someterse a una cirugía de manga gástrica para bajar de peso, pues tuvo que mantenerse a dieta por varios días por la intervención que tuvo anteriormente.

El cantante compartió la primera fotografía en donde se le ve muy delgado, pues ya pesa 14 kilos menos, aunque aún se está recuperando y los médicos señalan que todo marcha bien y a su favor.

“Gracias a este proceso que me he sometido, he dejado de tomar algunos mexicanos y mis niveles de glucosa e hipertensión están en su punto”.