Julio Preciado en crisis económica, tuvo que ser apoyado por la Banda El Recodo/Foto: La República

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el reconocido cantante regional mexicano Julio Preciado, ha tenido un 2020 bastante complicado. Tuvo que someterse a un trasplante de riñón que puso en riesgo su vida, también sufrió problemas respiratorios, y para rematar, él y su familia ahora están enfrentando una difícil crisis económica.

Fue el mismo cantante sinaloense de 54 años de edad quien confesó en una entrevista para el programa “De primera mano”, que ahora que está viviendo una carencia de dinero, ha estado recibiendo apoyo monetario por parte de la famosa Banda El Recodo de la familia Lizárraga.

“Si alguien me ha apoyado en estos últimos meses ha sido la familia Lizárraga Lizárraga, la gran familia de Banda El Recodo, en especial Poncho y Joel. No nada más en lo moral, sino en lo económico me han ayudado”, declaró Julio.

El intérprete de “Como este loco”, agradeció la ayuda que le ha brindado “La madre de todas las bandas”, y él considera que es una especie de “retribución” por todos los años que compartió escenario con El Recodo.

“Ahí es cuando te das cuenta de los verdaderos amigos… Este detalle que han tenido conmigo es como un pequeño pago a todo lo que contribuí a Banda El Recodo, y que yo no les estaba cobrando absolutamente nada…”, confesó el cantante.

Julio preciado fue uno de los vocalistas de la Banda El Recodo desde 1991 hasta 1998, cuando decidió formar su carrera en solitario/Foto: Amazon

¿Julio Preciado se retirará de los escenarios?

Julio Preciado también habló en la entrevista sobre el futuro para su carrera musical, ya que después de reflexionar, el cantante tiene otros planes y en ellos está el dejar los escenarios y retirarse del espectáculo para darle paso a las nuevas generaciones.

Sin embargo, su posible última gira sería con la Banda el Recodo, posiblemente para el próximo año. “Creo que va a ser de las últimas giras que voy a hacer en 2021 y 2022. No creo que vaya a seguir cantando, hay mucha gente que viene empujando fuerte y son otros tiempos”, aseguró el músico.

¿Crees que Julio Preciado se podría retirar definitivamente de la música?, ¿Asistirás a la gira del cantante con la Banda El Recodo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

