Julio Preciado de vuelta al hospital por problemas respiratorios ¿Coronavirus?

Julio Preciado es uno de los cantantes más queridos en México debido a su larga trayectoria artística en el género regional mexicano, sin embargo, desde hace cerca de 6 meses el famoso comenzó con complicaciones de salud.

El intérprete fue sometido a cirugía hace algunos meses, en donde se le fue trasplantado un riñón, y desde entonces sus visitas al hospital por varias razones se han dado muy seguidas.

Fue en una entrevista para el programa Ventaneando, que confesó que tuvo que regresar al hospital debido a una infección testicular, lo que hizo que se trasladara nuevamente a Guadalajara.

“Si me siento un poquito mal conmigo mismo, porque no salgo de una para meterme en otra, vine por un problema por una pequeña infección”, reveló.

Julio Preciado informó que afortunadamente todo salió bien en la infección de sus testículos, sin embargo comenzó a tener problemas respiratorios, lo que asustó a sus fans de que pudiera ser Covid-19, sin embargo, lo descartó al asegurar que se trata de una cardiopatía cardiaca.

Aunque los problemas respiratorios se le han complicado, resaltó que se encuentra bien y que por el momento no necesita marcapasos, y que tampoco es propenso a un paro cardiaco, sin embargo, si se siente cansado y se siente angustiado de no poder volver a cantar.

“Todo lo que he pasado los últimos meses se ha acomulado, hace que el corazón no bombee normalmente y yo sentía que ya no alcanzaba a respirar”, dijo el famoso.