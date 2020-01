Julio Preciado da primeras declaraciones sobre su trasplante de riñón

Desde hace algunos meses la salud de Julio Preciado había estado en grave peligro, después de que el cantante se viera en la necesidad de hacerse un transplante de riñón, y tras buscar donantes, quien fue apta para la operación fue su hija Yuliana quien donó el órgano para salvar la vida de su padre.

En ese sentido, Julio Preciado el intérprete de regional mexicano, dio entrevista en Ventaneando, donde comentó que se encuentra cansado tras la operación, pero principalmente por estar encerrado, pues se la pasa muy mal sin poder salir, aunque entiende que es parte de la recuperación por la cirugía.

El oriundo de Sinaloa aseguró que se siente estable, y que la creatina ya la tiene en 1.2 por ciento, cuando antes la tenia en 9.5 por ciento, este componente era lo que producía el problema de Julio Preciado en los riñones, por lo cual tenerlo en niveles más estables garantiza que el cantante esté en mejor estado de salud.

Julio Preciado habla de su recuperación

Asimismo, Julio Preciado, el ex vocalista de Banda el Recodo, dijo que parte de su rehabilitación es la terapia física, por lo cual, ya comenzó a realizarla, además de que su control de esfínteres ya está en la normalidad.

Resaltó que los médicos han hecho todo de su parte para que Julio Preciado recupere su salud, ahora toca al cantante seguir las indicaciones, para que los fans y los familiares, puedan tenerlo por mucho más tiempo.

“El nuevo riñón está irrigando ya llega la sangre otra vez la cuerpo, ya estoy orinando por mi propio medio, ya no me están poniendo tanto líquido, estamos como dice el doctor, 'en la parte médica no podemos hacer más ya”, dijo Julio Preciado.

Te puede interesar: Filtran las primeras imágenes de Julio Preciado tras su trasplante ¡Impactante!

Julio Preciado será dado de alta el próximo viernes 24 de Enero, y pasará 20 días más en un departamento de Guadalajara por seguridad y reposo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana