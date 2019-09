Julio Camejo mostró su tremendo “CHORIZO” en redes sociales ¡Lo hackearon! (FOTO)

El famoso actor cubano Julio Camejo ha elevado la temperatura de las redes sociales al hacerse viral una imagen que ha dejado a más de uno de sus fans con la boca abierta.

Resulta que el día de hoy comenzó a circular una imagen en donde se le ve uno de sus atractivos más íntimos, así como se lee, en la imagen al actor aparece haciendose una selfie en un baño totalmente sin ropa.

Muchos de los internautas se han quedado totalmente sin habla al ver el tremendo “chorizo” que presume por miembro el famoso actor de telenovelas, que actualmente posee uno de los cuerpos masculinos más envidiables de la televisión mexicana.

Ante el lamentable hecho el actor Julio Camejo ha publicado un video en su cuenta de Instagram en donde detalla que fue hackeado y envía un contundente mensaje a la persona que se atrevió a compartir su foto íntima:

“Qué rollo mi gente, bueno, hasta ahorita estoy dando la cara, porque hasta ahorita pude recuperar mis cuentas, mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter y todo rollo que… ya saben que me hackearo, que subieron una foto intima mía, si la vieron bien, sino ahí esta no puedo hacer nada ahorita al respecto…y nada esto es un mensaje para el que me hackeo, hermano o hermana, no como amenazas, no como miedo, no como extorción, así que quieres subir todo lo que quieres subir de mí, súbelo.