Julio Camejo explotó contra las personas que denuncian abusos por esta razón

Camejo explotó contra las personas que denuncian abusos sexuales

Durante una entrevista que concedió Julio Camejo para el programa “Venga la Alegría”, explotó contra las personas que acusan de abusos sexuales pero que en algún momento se vieron beneficiados, incluso recordó una situación que le ocurrió hace algunos años.

El famoso comentó que fue acosado pero pudo decir que no, que ocasionó que no le dieran un protagónico, pero lo que causó revuelo fue su contundente comentario sobre las denuncias de abuso que algunas celebridades han revelado como el caso de Sasha Sokol.

Recordamos que fue en el 2019 que el actor reveló que sufrió acoso sexual, pues en La Verdad Noticias te compartimos en su momento las declaraciones del también cantante, pero recientemente dividió opiniones por sus polémicos comentarios.

Camejo criticó a las personas que denuncian abusos

El actor comentó en la entrevista: "Yo entiendo a todas las personas que alzan la voz, bienvenido, pero siempre tuviste la oportunidad de decir que no, lo que no respeto es que después de que lo obtuviste salgas a hablar, ahí no, si lo hiciste, calladito".

De igual forma destacó que si las celebridades accedieron a los “favores sexuales”, mencionó que deben guardar silencio, pues disfrutaron de los beneficios y dijo: “Hiciste el protagónico, cobraste por eso, entonces guarda silencio”.

¿Cuántos años tiene el actor Julio Camejo?

El actor de 44 años de edad

El actor tiene 44 años de edad, nació el 29 de octubre de 1977. El famoso participó en el reality show "Resistiré", proyecto que se está transmitiendo en MTV. Por otro lado, tuvo la oportunidad de participar en algunos proyectos en la televisora de Televisa.

El actor Julio Camejo fue parte del elenco de "Clase 406", "Salomé", "Rebelde", "Destilando amor", "Mañana es para siempre", "Niña de mi corazón", "Hasta el fin del mundo". La última telenovela que realizó fue en el 2020 "La mexicana y el güero". De igual forma ha incursionado en la música y teatro.

