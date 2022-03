Julieta Venegas regresa y estrena nueva canción “Mismo amor”

La cantante Julieta Venegas está de regreso, pues ha presentado su nuevo sencillo “Mismo amor”, una canción que ha resultado bastante pegajosa y para bailar.

Desde 2015 la cantautora mexicana-estadounidense, presentó su último material discográfico “Algo sucede”. Desde ese entonces no ha sacado nuevo material, pero ha estado bastante ocupada.

La intérprete de “Limón y Sal” protagonizó la obra de teatro “La Enamorada”, también compuso un álbum conceptual de dicha puesta en escena. En los últimos años la cantante también ha colaborado con varios artistas como Bad Bunny y Tainy; Sen Senra e incluso compuso la canción “Cecilia” para el serie del mismo nombre de Paramount Plus.

Pese a estas colaboraciones la cantante no había lanzado música nueva por su propia cuenta en 7 años, pero el tiempo de espera ha terminado y ella está lista para sorprendernos una vez más ya que este 2022 regresa oficialmente con su octavo disco.

"Mismo Amor" el nuevo tema de la cantante

Como un adelanto de lo que podremos escuchar en el nuevo álbum ahora la cantante nos ha presentado el tema “Mismo amor” una canción con la que ha decidido salir de su zona confort.

Esta canción ha resultado bastante pegajosa y para bailar, con sintetizadores y una buena vibra. En la letra se habla de la transformación de una relación amorosa que se encuentra en un punto crítico, donde se tiene que decidir si se dice luchar por dicha relación o dejarla ir.

“La canción expresa una sensación de ‘me dices que quieres estar conmigo, pero me estás demostrando otra cosa’ y me gustaba la idea de que fuera bailable, pero para bailar llorando. Álex me dijo que nos faltaba una canción, me dio tres ritmos que me llevé a mi casa, trabajé y volví con esta”, contó la mexicana.

Para la producción de este nuevo álbum la cantante contó con el apoyo de Álex Anwandter uno de los músicos latinos más importantes de los últimos tiempos.

¿Qué nacionalidad tiene Julieta Venegas?

La cantante tiene dos nacionalidades

La cantante Julieta Venegas nació en Long Beach, California, Estados Unidos, por lo que es estadounidense, sin embargo también tiene la nacionalidad mexicana.

