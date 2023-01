Julieta Venegas recuerda la terrible experiencia trabajando en McDonald's

La cantante recordó su primera experiencia laboral en entrevista con Yordi Rosado.

Julieta Venegas inició el 2023 convirtiéndose en tema de conversación en las redes sociales a causa de las recientes declaraciones que realizó en entrevista exclusiva para el canal de Yordi Rosado en YouTube. Entre los temas que tocó, el que más llamó la atención fue aquel donde revela la desagradable experiencia que tuvo al trabajar en McDonald’s.

De acuerdo a sus declaraciones, ella comenzó a trabajar para juntar dinero y así poder comprarse un teclado. Fue por eso que decidió pedir su primera oportunidad laboral en la famosa franquicia de hamburguesas pero tan solo un mes después decidió que ella no estaba hecha para ese trabajo.

La cantante declaró que solo duró un mes trabajando en dicho lugar.

Al ser cuestionada sobre la razón de su renuncia, la cantante que hace poco colaboró con Tainy y Bad Bunny declaró que se sintió explotada durante el tiempo que trabajó para dicha empresa: “Son unos explotadores, no empiezas en la caja, empiezas en la cocina lavando platos y luego yéndote a no sé qué y haciendo no sé qué y, o sea, yo traumada”.

¿Se volvió vegana por culpa de McDonald's?

Al ser cuestionada sobre si ahora entiende a los trabajadores de dicho establecimiento, la intérprete de ‘Limón y Sal’ declaró que no ha visitado el restaurante desde que renunció e incluso aseguró que ese fue uno de los motivos que la llevaron a convertirse en vegetariana.

“Nunca volví a comer en McDonald’s, te lo juro. De hecho después de eso me volví vegetariana, por muchos años, ahora ya no soy vegetariana. O sea no volví y de hecho nunca jamás he vuelto a comer en un McDonald’s después de trabajar ahí”, fue la contundente declaración final de Julieta Venegas.

Escucha las declaraciones de la cantante a partir del minuto 1:00:55.

¿Cómo se hizo famosa Julieta Venegas?

La cantante goza de gran popularidad entre el público mexicano.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Julieta Venegas es una cantante, compositora, multi instrumentista, productora, actriz y activista mexicana que inició su carrera artística en 1987 pero fue hasta el lanzamiento del disco ‘Sí’ en 2003 que comienza a cobrar notoriedad dentro de la industria musical en el país.

