Julieta Venegas sorprendió a sus fanáticos con el inesperado anuncio de una colaboración musical al lado de Bad Bunny y Tainy, la cual llevará por título ‘Lo Siento BB’ y será lanzada el día de mañana, martes 5 de julio, en todas las plataformas digitales’. Además, se ha revelado que el tema contará con un video musical, mismo que se estrenará en YouTube.

A través de Instagram, la cantante mexicana compartió un mensaje donde revela los detalles de esta colaboración, misma que ella ha considerado una bomba: “Hola gente linda! Estoy emocionada de contarles que mañana se estrena el primer single del disco de @tainy, y estoy feliz de que me invitó a participar, en una colaboración con el genial @badbunnypr”.

'Lo Siento BB' estará disponible en las plataformas digitales a partir del próximo 5 de octubre.

Tras la revelación, el productor Tainy, famoso por sus colaboraciones con diversos artistas urbanos, mencionó que el trabajar con Julieta Venegas era uno de sus sueños: “Mil gracias de nuevo, no me voy a cansar de decirtelo, me cumpliste un sueño y feliz que también estás contenta con la canción ¡Eres la mejor!”.

La canción será lanzada junto con un video musical en la plataforma de YouTube y cuyo estreno está programado para el martes 5 de octubre en punto de las 12 del día. El aviso no ha pasado desapercibido para los fanáticos, quienes aseguran que este tema será muy interesante de escuchar debido a los diferentes géneros de los tres cantantes involucrados.

Fans critican colaboración con Bad Bunny

La cantante ha sido criticada por sus fans tras anunciar su colaboración con el reggaetonero.

Pese a que algunos fans se mostraron muy emocionados ante el anuncio de la canción, otros seguidores de la cantante no vieron con buenos ojos el hecho de que ella aceptará trabajar con ellos y a través de los comentarios lanzaron duras críticas. Cabe destacar que algo similar ocurrió cuando Damon Albarn confirmó una colaboración entre Bad Bunny y Gorillaz.

“Que bajo has caído”, “Lo que uno hace con tal de morir en el olvido”, “Desde los 11 años te he escuchado, ahora me has decepcionado”, “Pero, ¿por qué con él?”, “Julieta, tú haces arte, no caigas en lo urbano”, “Ella no quiere ser olvidada” y “Otro más que cae en las garras del Conejo Malo, lo detesto” son algunas de las críticas que se leen en Instagram.

¿Qué ha pasado con Julieta Venegas?

La cantante vive en Argentina desde hace 2 años con su pareja y su hija.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Julieta Venegas se fue de México para vivir en Buenos Aires, Argentina junto a su pareja, el empresario Pablo Braun, y su hija Simona, quien es fruto de su fallida relación con el músico Rodrigo García. Respecto a la música, ella sigue lanzando canciones y saliendo de gira.

