'Juliantina' la pareja lésbica de Televisa terminó su romance (VIDEO)

El romance lésbico conformado por Juliana y Valentina, personajes de la telenovela ‘Amar a muerte’ y misma que le está haciendo la competencia a los "Aristemo", desató la furia de sus seguidores en las redes sociales tras su ruptura amorosa.

Todo sucedió durante una conversación que tuvieron las jóvenes, en la que Juliana, encarnado por Bárbara López, le dice a Valentina, interpretado por Macarena Achaga, que no está segura si la mejor decisión es que sigan con su romance, ya que es mucha la presión y las adversidades que enfrentan.

"Val no sé si deberíamos seguir con esto, con estar juntas... No sé cómo va a reaccionar mi mamá, se está complicando todo, no nos busquemos más".