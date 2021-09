Julianne Nicholson entre las primeras ganadoras de los Premios Emmys 2021

Durante la 73a edición de los Premios Emmys 2021 del domingo 19 de septiembre, Julianne Nicholson de Mare of Easttown obtuvo su primer premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una Serie o Película de Antología o Limitada.

Nicholson venció a otras estrellas como Kathryn Hahn de WandaVision, Moses Ingram de The Queen's Gambit, Renée Elise Goldsberry y Phillipa Soo para Hamilton e incluso su coprotagonista en Mare of Easttown, Jane Smart.

Durante su discurso ganador para los Primetime Emmy Awards, Nicholson agradeció el apoyo de fans, amigos, familia además dedicó unas palabras especiales a su compañera en pantalla, Kate Winslet quien protagonizó el impactante tráiler de la serie de HBO 'Mare of Easttown'.

Julianne Nicholson gana Mejor Actriz de Reparto

Julianne Nicholson en Mare of Easttown

Julianne Nicholson obtuvo su primer Emmy por Mare of Easttown. En la serie de HBO, interpreta a Lori Ross, la amiga más cercana de Mare (Winslet), con la actriz ganando elogios por su conmovedora actuación en el episodio final.

La actriz quien formó parte del exclusivo menú de los invitados de Premios Emmys dedicó una parte de su discurso de aceptación a Kate Winslet, protagonista y productora ejecutiva de la serie nominada este 2021.

"Kate Winslet, eres buena actuando pero resulta que eres buena cuidando toda una producción. Nos guiaste a todos en cada paso del camino con tanto cuidado, inteligencia y amor", comenzó la actriz de 50 años.

"Si no hubieras llamado y me hubieras pedido que me uniera a ti en Filadelfia, Probablemente hubiera leído los dos primeros guiones y hubiera dicho: 'No, el sacerdote lo hizo' y me hubiera quedado en casa. Así que te lo debo a ti", concluyó.

¿Dónde ver los premios Emmys 2021?

Premios Emmys 2021 se realizan este 19 de septiembre

En La Verdad Noticias te revelamos a qué hora y dónde ver la ceremonia de Premios Emmys 2021. Como cada año, la ceremonia de premios a la televisión se transmitirá por los canales ABC, CBS, NBC y Fox con una retransmisión en sitios en línea como lavanguardia.com.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!