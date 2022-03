Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, presume cinturita tras cirugía

La joven se sometió a tres procedimientos estéticos a sus 18 años de edad.

Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, se sometió en febrero pasado a tres procedimientos estéticos para modificar su cuerpo a sus 18 años de edad, pero fue hasta recientemente que la joven dejó ver los resultados.

La hija de Erica Alonso ha estado en disputa con sus medios hermanos por la herencia del cantante conocido como ‘El Poeta del Pueblo’, sin embargo, en esta ocasión dejó ver lo contenta que se encuentra tras salir del hospital.

Fue a través de su cuenta de Instagram por donde la hija de Joan Sebastian compartió parte de su proceso de recuperación, como los masajes de drenaje linfático para acelerar el proceso de cicatrización de la piel.

Cirugías de Juliana Figueroa

A través de un video compartido en sus redes sociales por donde la joven reveló que se sometió a una lipopapada, una liposucción de panza y brazos, en una clínica ubicada en su natal Reynosa, Tamaulipas.

“Gracias a Dios me siento muy bien… Creo que mucha gente cree que el procedimiento es muy doloroso, pero en mi caso no lo es, como les digo, me hice una lipo y estoy muy feliz”, declaró la hija del cantante en febrero pasado.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Juliana y el hijo de Maribel Guardia son los menores de los ocho hijos que tuvo 'El Poeta del Pueblo’ con diversas mujeres; el intérprete fallecido el 13 de julio de 2015, víctima del cáncer.

¿Quién es la mamá de Juliana hija de Joan Sebastian?

Erica Alonso es la madre de la joven.

Erica Alonso es la madre de Juliana Figueroa. Fue la última esposa del cantante Joan Sebastian y la más joven, pues entre el artista y ella había casi 30 años de diferencia cuando se casaron. Actualmente, la menor la menor de la dinastía Figueroa tiene 18 años de edad.

