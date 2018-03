Julián responde: ¿Qué pasaría si Matías no fuera su hijo?

Julián Gil pelea desde hace un par de meses para que se le haga un examen de paternidad a Matías Gregorio, menor al que procreó con Marjorie de Sousa. Ahora el actor habló ante los medios de comunicación sobre la posibilidad que existe de que el primogénito de la también actriz no sea su hijo. El argentino, de 47 años, precisó que no sabe cómo reaccionará si la prueba de ADN sale negativa, ya que jamás ha pensado en eso. “Tendría que llegar ese momento, para saber lo que haría o diría. Creo que eso sería lo peor que me podría pasar en la vida”, señaló el protagonista de telenovelas a El Universal. https://www.instagram.com/p/BcGpAMXnoW6/ Las declaraciones de Julián Gil se dieron luego de que el Juzgado Séptimo Familiar de la Ciudad de México determinó que el examen de paternidad, que tiene un costo de 16 mil 392 pesos, se realizará el próximo 4 de enero en el Instituto de Ciencias Forenses a las 10 de la mañana. Marjorie de Sousa deberá presentar a Matías para que le tomen una muestra, ya sea de saliva, uñas, cabello o sangre; la cual posteriormente será comparada con la de su padre, quien señaló al diario mexicano que espera su ex pareja cumpla con lo estipulado y no se ampare. Información de TvNotas