Julián Gil y su novia Valeria Marín ponen pausa a su relación

El actor Julián Gil y Valeria Marín, conductora de TUDN, sorprendieron a sus millones de seguidores de Instagram al anunciar su separación en el momento en el que más enamorados se mostraban.

Fue a través de un conmovedor video compartido en dicha red social por donde el argentino y la presentadora de deportes hicieron el importante anuncio y por donde explicaron el motivo de su distanciamiento a dos años de haber iniciado una relación.

Tiempo atrás el actor argentino se dijo listo para el matrimonio con Valeria, con quien inició una relación tras terminar con la actriz Marjorie de Sousa, con quien tuvo un hijo, Matías. Por lo que la reciente noticia sorprendió a sus fanáticos.

¿Por qué se separaron Julián Gil y Valeria Marín?

La conductora de TUDN y el artista, explicaron el motivo de su separación, el cual señalaron tuvo que ver con las constantes diferencias que se han registrado en los últimos días entre ellos.

“Queremos notificarles algo que nos da mucho sentimiento y que de alguna manera es muy importante compartirlo con todos ustedes”, señaló el actor.

En tanto, la presentadora de deportes añadió: “Desde un principio ustedes han sido parte de esta relación, se las hemos compartido con mucho gusto a lo largo de 2 años y cachito, pero bueno, desgraciadamente no creímos que fuera a llegar a este momento, pero después de este tiempo de convivencia, hoy, precisamente a partir de las 10:00 am, pues nos dimos cuenta de que vamos en distintos caminos”.

Asimismo, dieron a conocer el verdadero motivo de su separación: “Tienes que ser sincera con la gente, han pasado 12 horas en que ya no hay paz en la casa porque a las 10:00 am la señora, se enteró de que México queda en la en el mismo grupo, en el Grupo C con Argentina y el verdugo de México siempre ha sido Argentina".

Y aunque al final todo de se trató de una broma, el actor señaló que su pareja anteriormente había dicho que su corazón estaba con México y Argentina, pero esta noticia hizo darse cuenta de que no podía ser aliada del rival de la selección mexicana en Qatar 2022, motivo por el cual dijo “quizás hablemos del 27 de noviembre”, un día después del partido de México vs Argentina programado para el 26 de ese mes.

¿Cuál es la edad de Julián Gil?

El actor es originario de Buenos Aires, Argentina.

El actor nació el 13 de junio de 1970 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 51 años de edad. Si quieres conocer más sobre la vida del también empresario en La Verdad Noticias te recomendamos: Julián Gil sorprende a sus fanáticos al transformarse en mujer.

