¿Julian Gil y Geraldine Bazán en una nueva relación?

En medio de una batalla legal contra Marjorie de Sousa, Julián Gil se ha visto involucrado en otros asuntos que han dado de qué hablar, como lo es la supuesta relación que mantendría con Geraldine Bazán, ya que los han visto muy cercanos, lo que generó muchas opiniones por parte de los seguidores.

Recordando que en el pasado cumpleaños de la actriz Geraldine Bazán, vieron a Gil muy feliz junto a ella, por lo que los rumores crecieron.

Y es que su cercanía se debe a que ambos trabajarán en la nueva telenovela Por amar sin ley; sin embargo, fue Julián quien ya no pudo más con esta situación y en entrevista con los medios de comunicación se animó a contar la verdad.

"No, para nada, la verdad que no, es una gran compañera, obviamente estamos compartiendo un proyecto, pero no, nada qué ver, son especulaciones"