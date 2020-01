Julián Gil se muestra "bien levantado" y no de la cama ¡Qué sexy!

Julián Gil es, sin duda, uno de los actores más guapos que hay en latinoamérica, y es que el sensual bombón ha demostrado ser el hombre que cualquiera querría a su lado, pues cuenta con uno de los atractivos físicos más candentes.

Esto quedó claro con una fotografía que publicó Julian Gil que la vida fue muy generosa con sus dotes físicos, pues aparece totalmente sin ropa, y únicamente cubriendo la zona íntima con un edredón.

La imagen causó que las seguidoras se volvieran locas, pues aseguraron que les encantaría ser la sábana, para poder rozar con el “amigo” de Julián Gil.

“Buenos días ❤️ Quien no se quiere levantar de la cama?”publicó Julián gil como pie de foto.

La imagen alcanzó rápidamente miles de likes por parte del público femenino, además de cientos de comentarios, de personas que no temieron en decirle lo guapo que se ve en la imagen.

“la pregunta importante es: quién tomô la foto?”,”Contigo en la cama, quién querría levantarse”, “ Yo no me levantaría si lo tengo a usted a si que abusó mi amor eso no se hace”, fueron algunos de los comentarios que recibió Julián Gil.