Julián Gil reveló que el novio de su hija Nicolle tiene cáncer

A unos días de la boda entre Nicolle Gil y Iñigo Ariño, la situación se vio realmente complicada, después de que el joven español fuera diagnosticado con cáncer. Una triste noticia que recientemente fue revelado por el actor Julián Gil.

Recordemos que justamente hace unos días el actor Julián Gil hablaba sobre lo nervioso que se encontraba debido a la próxima boda de su hija Nicolle, quien contraería matrimonio con Iñigo Ariño. Sin embargo ahora estos planes se ven afectados debido a una terrible noticia.

Con uno de los mensajes más emotivos en su cuenta oficial de Instagram, el actor de origen puertorriqueño reveló la triste noticia por la cual hoy su familia se ve enormemente afectada, dejando en claro que la boda quedaba suspendida.

“Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer. Mi querido Iñigo, mi querido yerno…

… Hoy más que nunca te quiero decir que no estás solo, acá tiene una familia que estará batallando contigo y junto a mi hija este duro proceso que se nos viene. Nunca te rindas, nunca porque somos un gran equipo liderado por Dios, en Él ponemos toda nuestra fé y confianza.

Fue parte de las palabras de Julián Gil para motivar tanto a su hija Nicolle como a su yerno, quien ahora se encuentra pasando por uno de los momentos más complicados de salud. Asimismo el actor continuó este mensaje dejando en claro que aunque la boda se pospusiera, seguramente lograrían su cometido cuando menos lo imaginaran.

Julián Gil reveló que el novio de su hija Nicolle tiene cáncer

Asimismo el actor dedicó parte de este mensaje a su hija, a la cual le dedicó el siguiente fragmento: “A ti, hija, no me equivoqué en tu crianza, me siento muy orgulloso de tus sentimientos y lo real de tus valores. No tengo dudas de que eres una gran mujer y esposa”.

Te puede interesar Hija de Julián Gil colapsa las redes al presumir cuerpazo en traje de baño

Sin duda uno de los mensajes más emotivos de Julián Gil que logró ocasionar una gran conmoción en Instagram, donde ha recibido miles de comentarios de apoyo ante esta difícil situación que está pasando su familia.