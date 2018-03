Julián Gil perdona a Marjorie de Sousa tras quedarse plantado

Cuando todo apuntaba a que la pelea legal entre los actores, Julián Gil y Marjorie de Sousa podría estar llegando a su final, al poder lograr un acuerdo entre ambos, las esperanzas de muchos se vinieron abajo, pues Marjorie lo dejó plantado y él la perdonó.

Poco después de que naciera su hijo Matías, la ex pareja comenzó una batalla legal entre ambos por la manutención y relación paterno-filial con el pequeño y este martes se confirmó que la ex pareja sigue sin llegar a un convenio.

Tras esto y se informara que Marjorie de Sousa plantó a Julián Gil en la agencia del ministerio público, el actor empleó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que él sí cumplió con el pacto.

Y es que el actor de 47 años de edad, compartió con todos a través de sus redes sociales, que así como lo acordó con la actriz Marjorie de Sousa, de 37 años de edad, madre de su tercer hijo, él retiró todas las demandas en su contra y le otorgó su perdón.

“Hoy como se acordó desde la semana pasada nos presentaríamos ambas partes para otorgarnos el perdón en todas las demandas penales existentes. La señora una vez más incumplió su palabra, NO LLEGÓ. Como nos informó su abogado no se presentó por la presencia de los medios de comunicación. En este momento les informo y con evidencias que yo si cumplí mi palabra no solo presentándome si no otorgando el perdón en todas las denuncias presentadas por mí. Aún y cuando ello no lo hizo y ni se si lo hará”, dijo en primera instancia el argentino.