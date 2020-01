Julián Gil paraliza Instagram con Fernando Colunga ¡El regreso de dos amores!

Julián Gil siendo un reconocido actor de la pantalla chica, en varias ocasiones como el atractivo antagonista más odiado por el público, en la vida real resulta de los más carismáticos con sus fanáticos, pues tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, tanto por su trabajo como actor y por su actual condición física que parece estar ligada a la cama.

Lo anterior, tomando en cuenta la promoción de su obra de teatro “¿Y si me caso?”, donde mantiene un perfil que resulta provocador frente a la cámara, ya que se muestra con poca o nada de ropa en redes sociales, pues Julián Gil representa un personaje que tiene miedo de casarse, lo que es criticado por el actor al considerar que este camino no siempre es el indicado si no es con la persona correcta.

Julián Gil y Fernando Colunga

En esta ocasión, Julián Gil comparte escenario en Instagram con el querido actor Fernando Colunga, uno de los más queridos por el público, ya que encarnó a los famosos personajes protagonistas de telenovela, al igual que unos cuantos villanos que siempre causaron revuelo por su constante atractivo en la pantalla chica.