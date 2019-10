Julián Gil no dará manutención a su hijo hasta que Marjorie de Souza le permita verlo

El actor Julián Gil expresó que han sido más de $4 millones de pesos los que ha dado a Marjorie de Sousa para la manutención de su hijo Matías, sin embargo, por mucho que ha tratado de tener acercamiento con el pequeño, la actriz continua negando las visitas para que pueda convivir con el niño.

Asimismo, el intérprete aseguró estar cansado de que le frenen las acciones que podrían acercarlo a su hijo, por lo que con mucha pena dio a entender que hasta que no se llegue a un acuerdo legal en el tema, no dará más dinero para la manutención de Matías, ya que las leyes no están procediendo a sus derechos como padre.

En una entrevista ante varios medios de comunicación, Julián Gil reconoció que esta decisión la ha llevado a cabo desde el pasado mes de junio del presente año, asegurando que la omisión en la manutención de su hijo Matías no ha sido por falta de ganas, sino con la finalidad de ejercer presión para que las leyes también lo tomen en cuenta.

Cabe destacar que el pleito no es de ahora, ya lleva más de un año y el pequeño permanece bajo la custodia de Marjorie de Souza; de acuerdo a lo que se ha mencionado hay partes a favor y contra; es decir, quienes acusan a Julián Gil y otros a la rubia, sin embargo no se sabe realmente lo ocurrido o que es lo que los ha llevado a tenerse tanto odio para afectar al menor.

Al mismo tiempo, Julián Gil fue claro al decir que está en espera una notificación legal que determine el nuevo monto a pagar por la manutención que exige Marjorie Souza, pues explicó al juez que su situación económica ha cambiado, por lo que no le sería posible pagar la cantidad que pide la actriz.

Fue claro al señalar que tras terminar su contrato de exclusividad con Televisa, observó drásticos cambios en sus finanzas, pues ahora sus ingresos son más bajos, razón por la que le es necesario dar una cantidad de acuerdo a ello, siempre pensando en no faltar con sus obligaciones de padre.

Julián Gil explicó que jamás haría nada que le causara daño a Matías, y que sus acciones siempre están enfocadas a que pronto se ejerzan sus derechos porque anhela ver a su pequeño niño sin las restricciones que le han impuesto hasta ahora.

