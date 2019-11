Julian Gil muestra casi TODOS sus encantos saliendo de la ducha ¡Ardiente! (FOTOS)

Julián Elías Gil Beltrán, es un ya famoso actor, empresario y modelo argentino con nacionalidad puertorriqueña, como parte de sus estrategias en redes sociales, ya tiene por costumbre deleitar a sus más de 3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en esta ocasión no se queda atrás pues de nueva cuenta nos presume sus abdominales.

Lo anterior con una publicación que ya supera las 18 mil reacciones en menos de 24 horas, en donde vemos comos sus seguidores se quedan paralizados ante atrevida fotografía, donde por poco deja ver de más sus ardientes encantos masculinos, lo cual fue motivo de una sesión fotográfica por parte de Abnel Gonzalez.

El famoso se mostró agradecido con el resultado de las imágenes, a lo que varios seguidores no dudaron en dejar sus comentarios un tanto elevados de tono y otros mostrando lo divertido que es el estilo de Gil en prender sus redes sociales, “Guapo y sexy como un ángel”, “Vístete”, “Te pasas de bello” y “Ven y te Seco”, fueron algunos de ellos.

Por otra parte el actor se encuentra envuelto en una polémica situación con su hijo Matías, pues su ex pareja y madre del menor la actriz Marjorie de Sousa ya ha recibido más de 4 millones de pesos para la manutención y continúa negando a Gil que pueda ver a su hijo, por lo tanto el actor se negó a seguir pagando.

Aunque este conflicto no es reciente, el problema parece no tener mejora, pues no se sabe la razón por la que ambos Julián Gil y la madre, tengan tanto odio entre ellos, de tal modo que el actor busca hacer que sus derechos como padre se respeten y no lo ha conseguido en más de 1 año de problemática.

Finalmente Julian Gil, es una personalidad del espectáculo que muestra diferentes facetas a sus seguidores de redes sociales, por un lado es un padre que busca ver a su hijo Matías y por otro un talentoso actor que quiere seguir creciendo con su carrera profesional a pesar de las adversidades que se le presentaron en la vida.

