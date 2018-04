¡Julián Gil hace sufrir a Marjorie de Sousa por su hijo Matías!

Luego de que este fin de semana Julián Gil protagonizara un momento difícil cuando al salir de un Centro de Convivencia en la Ciudad de México el asistente de la actriz Marjorie de Sousa le arrebatara a su hijo y no le permitiera tomarse una foto con el menor, el actor explicó toda la situación.

Durante la entrevista que dio al programa Hoy, el argentino comentó: “están alegando que la foto me la podía haber tomado adentro, pero ellos saben, todo mundo sabe que no puedo tomar fotos adentro”.

Posteriormente, Gil manifestó que varios asuntos legales entre él y Marjorie de Sousa ya están solucionados, pero sigue sin conocer la razón por la que no puede pasar tiempo con el pequeño Matías Gregorio fuera del Centro de Convivencia.

En exclusiva @juliangil comparte detalles de por qué no se fotografió con su bebé en el Centro de Convivencia: "Yo quisiera saber qué quieren". pic.twitter.com/I3HAPpHaVS — Programa Hoy (@programa_hoy) 16 de abril de 2018

“Incluso a ver ahora qué quieren, ya se resolvió el tema legal, ya la parte económica ya se le está dando una gran suma, que ya todo mundo lo sabe, entonces yo quisiera saber que quiere, yo lo único que quiero es poder compartir con mi hijo, como he dicho desde el día uno, de una manera saludable en mi casa y poderme llevar a mi hijo que comparta conmigo”, concluyó.

Por su parte, Marjorie de Sousa acudió al programa Un nuevo día y respondió: “vives en la esquina de mi casa, tu puedes subir las veces que quieras, llámame tú, no te has dignado un solo día a llamarme, a ver si quiera como el niño está. El terremoto en México fue algo super fuerte, mi casa se cayó todo, ¿tu crees que yo recibí una llamada del padre de mi hijo para preguntarme si mi hijo estaba bien?, o sea, son tantas cosas que yo no digo porque yo no quiero que el día de mañana Matías se presente y vea todo esto, es absurdo, es burdo”.

Sobre la eventualidad que vivió el padre de su hijo este fin de semana a la salida del Centro de Convivencia, De Sousa explicó llorando: “entonces resulta que esta persona me está ayudando porque no tengo cómo hacer, mi mamá se pone nerviosa porque está viendo todo, me llama y me dice qué hacemos, (yo le digo) pues nada, esperar a que salga, él trata de quitarle al niño en la entrada, ¿por qué haces esto (Julián)?, señores, hay veintitantas visitas que mi hijo se queda plantado en ese lugar, mi hijo entra y se tiene que esperar, además tenemos que esperar de 10 a 20 minutos que él se presente, mi hijo se ha quedado plantado veintitantas veces porque él no puede verlo por X o Y razón”.