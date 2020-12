Julián Gil habla sobre el nuevo novio de Marjorie de Sousa ¿Está ardido?

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Marjorie de Sousa sostiene un romance con un empresario mexicano que responde al nombre de Vicente Uribe, ante dicha información, Julián Gil dio su opinión durante un reciente encuentro con la prensa.

Abordado por la prensa a las afueras del aeropuerto, Julián Gil fue cuestionado sobre el nuevo romance entre el empresario y Marjorie de Sousa, a lo que el galán de telenovelas respondió que se encontraba feliz por ella, pues todos tienen derecho a rehacer su vida tras una separación.

“Yo creo que ella también tiene el mismo derecho que yo a ser feliz, a todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien un amor”, declaró el actor de 50 años a los reporteros.

Julián Gil habla sobre el nuevo romance entre Marjorie de Sousa y Vicente Uribe.

¿Julián Gil finaliza pleito con Marjorie de Sousa?

De igual forma, Julián Gil habló de la pérdida de la patria potestad de Matías, hijo que tuvo con Marjorie de Sousa y que ella no lo deja ver desde hace varios meses, y aseguró que ya no peleará más por el tema, pues considera que no le corresponde a él si no a la actriz de telenovelas.

"¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo", fueron las palabras de Julián Gil ante las cámaras.

Julián Gil asegura que ya no peleará con Marjorie de Sousa la custodia del pequeño Matías.

Julián Gil y Marjorie de Sousa iniciaron un romance en 2006 pero a los pocos meses se separaron; posteriormente decidieron darse una nueva oportunidad en 2014, pero su relación finalizó en 2016, esto a pesar de que la pareja recién acababa de recibir a Matías, el hijo por el que ambos pelean y que al parecer, fue la actriz quien ganó la demanda.

