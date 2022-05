¿Julián Gil fue engañado por Marjorie de Sousa para tener un hijo?

Las declaraciones del actor han causado gran polémica en redes sociales.

Julián Gil ofreció una entrevista exclusiva a Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la cual abordó varios momentos de su vida profesional y privada. No obstante, el momento más esperado por los cibernautas fue cuando reveló nuevos detalles de su polémica relación con Marjorie de Sousa, quien también es madre de su hijo Matías.

De acuerdo a las declaraciones del actor, su romance comenzó en 2011 y fue él quien decidió terminar dicha relación debido a que no se sentía cómodo con ella y que había mucha incompatibilidad entre ambos. Sin embargo, tomaron la decisión de ser grandes amigos tras coincidir en ‘Hasta el fin del mundo’, telenovela producida por Nicandro Díaz para Televisa.

El actor ha visto a su hijo en contadas ocasiones desde que se separó de Marjorie de Sousa.

Con el paso del tiempo, el actor se dio cuenta de que ella tenía intenciones de retomar la relación, pero él tenía en claro que solo la quería como una amiga. Debido a los rumores de infidelidad que surgieron tras haber sido captada con Gabriel Soto mientras él estaba casado con Geraldine Bazán, ella buscó apoyo moral en él y él como buen amigo no se lo negó.

Aunque él dejó en claro que no quería regresar con la actriz, él menciona que la invita a una tardeada que hizo en su casa con sus amigos. En ese festejo, él menciona que se emborracha con tequila y despierta en la cama con ella a su lado para después enterarse un par de semanas después que ambos estaban esperando un hijo.

Marjorie de Sousa prefirió a su madre

Tras enterarse de la noticia, el actor argentino decide hacerse responsable del pequeño y retoman la relación hasta el grado de comprometerse. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Matías cumplió un mes de nacido y la madre de la actriz opta por irse a vivir con ellos.

Él menciona que la madre de Marjorie de Sousa tenía problemas con el alcohol, lo cual le causaba conflicto ya que sus padres murieron por este motivo. Para evitar más problemas, él le dice que no puede seguir conviviendo con ella por lo que le presenta opciones para solucionar la situación, pero la actriz decide apoyar a su madre y él se va de la casa.

“Me fui a mi casa, pasaron cinco días, y me citan con un abogado… Ahí empieza toda la parte mediática porque en esa reunión ya se me estaba exigiendo una pensión y un sinnúmero de cosas que ya todo mundo sabe”, declaró Julián Gil, asegurando que este es el verdadero motivo por el cual surgió la pelea legal por la custodia y patria potestad de su hijo en común.

Escuchas las declaraciones del actor a partir del minuto 58:08.

¿Por qué Julián Gil no puede ver a su hijo?

La pareja se ha visto envuelta en un enfrentamiento legal y mediático por la custodia de Matías, su hijo en común.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Marjorie de Sousa no ha permitido que Julián Gil vea a su hijo. Ante dicha situación, el actor ha dicho que no dará manutención al pequeño Matías hasta que su ex pareja le permita verlo. No obstante, la situación se agravó cuando se dio a conocer que él ha perdido la patria potestad.

