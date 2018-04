Julián Gil escribe emotiva carta a su hijo Matías

El famoso actor puertoriqueño, Julián Gil, de 47 años, quien hace unos meses lucha por ver a su hijo Matías, está muy triste por no poder estar junto a su hijo y hoy comparte una carta dirigida a su pequeño hijo.

Carta a mi hijo ❤️ pic.twitter.com/vcj1CNS7LO — julian GIL (@juliangil) 24 de abril de 2018

En medio de la controversia, Julián publicó hoy una carta abierta en la que afirma que no visitará a su pequeño en el centro. La carta va dirigida a su pequeño hijo Matías.

Hay cosas en la vida que no tienen explicación y esto que nos pasa es una de ellas, la justicia irónicamente es INJUSTA, nos podrán quitar y negar lo que quieran pero de algo si estoy seguro es que la sangre que nos corre por las venas a los dos es la misma y eso nadie nos lo va a poder quitar. Eres y serás siempre mi hijo. Menciono Julián Gil. No me dejan ver a mi hijo ... Es Justo que aparte pretendan que esta foto que es la única que tengo con mi hijo en más de un año .... Me quieran multar ? Que no la pueda subir a ningún lado? Que tampoco m puedo tomar otra foto más con el? En que mundo vivimos? Ya bastaaaaaaaaaaaaaaa Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el Feb 16, 2018 at 11:07 PST

"Mi única verdad es que he luchado incansablemente por estar en tu vida junto a tus hermano Nicolle, Juliancito y toda nuestra familia".

Después del pleito ocurrido el sábado pasado, en el que la actriz Marjorie de Sousa llegó con su hijo Matías al Centro de Convivencia y Julián no se presentó, hoy el actor se dio por vencido.

Marjorie impidió que Julián Gil se tomara una fotografía con su hijo, lo que provocó tristeza y molestia en el actor de "Por Amar sin ley" que no aguantó y soltó unas lágrimas por el mal momento que pasó.

Según Marjorie, su expareja Julián Gil no se ha hecho cargo del menor.

"Tú no puedes llegar a un acuerdo con una persona que te dice que quiere ver al niño una vez al mes. Tengo pruebas de que yo lo he buscado, lo he llamado, he tratado de hablar con él. No se puede llegar a un acuerdo con una persona que expone tu vida de la forma que lo hace, como le conviene, para tratar de tapar todos sus errores. Tú no puedes tapar todas tus faltas, tú te fuiste y no me importa. No es que está herida, está dolida. No, señores", declaró Marjorie.

La pareja lleva más de un año peleando en los juzgados por la custodia de su hijo Matías.