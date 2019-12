Julián Gil es humillado por marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa y Julián Gil han sido una de las parejas más polémicas de este año, pues ha estado envueltos en un escándalo desde su divorcio, que concluyó en una batalla legal por la custodia de su hijo.

Recientemente Marjorie de Sousa ha demostrado que Julián Gil es parte de su pasado, pues en más de una ocasión ha deleitado a sus fans con atrevidas fotos donde presume su envidiable físico y todo lo que su ahora ex esposo se está perdiendo.

Si esto no fuera suficiente, la sensual venezolana ahora ha humillado a su ex esposo, quien tuvo un momento bastante vergonzoso al presentar un reportaje acerca de ella.

Julián Gil sufrió bochornoso momento en tv

Como podemos recordar, el famoso actor argentino tuvo que reemplazar al conductor Raúl de Molina en el popular programa ‘El gordo y la flaca’ donde vivió un momento que sin duda quedará marcado para siempre en su mente.

Resulta que a pesar de los problemas que tuvo con su ex pareja, el trabajo es primero, y aunque su incomodidad era evidente, tuvo que presentar un reportaje acerca de su ex esposa, donde expuso lo feliz que está sin él.

“Mírenle la cara a Julián”.

Este fue uno de los comentarios que la conductora Lili Estefan hizo al momento de la transmisión del reportaje, que hizo que Julián Gil pasara de tener un agradable momento en su trabajo a que la sonrisa se le borrara por completo.

En el reportaje Marjorie de Sousa habló sobre lo bien que va su vida y como quiere alejar las malas vibras de su hijo, asimismo aprovechó para mencionar todos los logros que ha conseguido como madre soltera.

Por supuesto las expresiones de Julián Gil no pasaron desapercibidas, pues miles de espectadores lo mencionaron en los comentarios, donde sin duda el actor fue duramente humillado por su ex esposa, demostrando que no lo necesita en lo absoluto.

