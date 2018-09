Julián Gil deberá pagar multa por no cumplir con las visitas de su hijo Matías

Un juez multó al actor argentino, luego de que él no se presentará durante dos fines de semana al Centro de Convivencia de la Procuraduría de la Ciudad de México para ver a su hijo pequeño Matías.

Julián Gil mencionó que informó de su ausencia a su ex pareja la actriz venezolana Marjorie de Sousa, los motivos de no asistir a las visitas fueron por compromisos de trabajo.

El juez de lo familiar tuvo que sancionar al actor, ya que no presentó algún documento que justificará su ausencia para no ver a su hijo.

El actor argentino tras no acudir a las visitas, tendrá que pagar la cantidad de 5,000 mil pesos mexicanos.

Ante esta situación el actor Julián Gil comentó que había solicitado un permiso a las autoridades para ausentarse el fin de semana por compromisos de trabajo.

Tras la sanción, el pequeño Matías no acudió al Centro de Convivencias, debido a los reflectores de los medios de comunicación y no querían exponer al menor.

Marjorie de Sousa comentó que acudió a las visitas junto con Matías, pero a ella no le habían notificado que su ex pareja no estaría en el lugar, la actriz mencionó que solo sabía de la ausencia de Julián los últimos fines de semana del pasado mes.

Al darse a conocer la noticia el actor Julián Gil ni su abogado, han comentado algo al respecto sobre la multa que le interpuso un juez.

La famoso ex pareja ha dado de que hablar en estos meses, pues ambos aún siguen en pleito por la custodia de su hijo Matías.

Recordamos que la actriz Marjorie de Sousa y Julián Gil había decidido retomar su noviazgo, luego de unos meses anunciaron su compromiso, sin embargo tuvieron desacuerdos y anunciaron su separación, pero después del nacimiento de su hijo Matías, los famosos han tendido fuertes pleitos.