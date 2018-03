Julián Gil da ultimátum a Marjorie de Sousa

El actor Julián Gil realizó una conferencia en compañía de sus abogados para esclarecer la situación que actualmente enfrenta contra Marjorie de Sousa debido a la manutención y la relación paterno-filial con su hijo Matías. En la reunión se dio a conocer que el día de ayer por la tarde se reunieron los abogados de ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo con relación a las dos demandas que la actriz entabló contra su ex pareja, una de ellas por violencia intrafamiliar, y donde además dieron un ultimátum para que la gente que representa a la venezolana acepte este acuerdo. Tras ser cuestionado por lo afectado que se vio durante esta rueda de prensa, donde inclusive se le vio llorando, Julián explicó que le duele bastante encontrarse en estas instancias legales. “Sí bastante, que como se los he dicho siempre son temas bastantes complicados, delicados, pero bueno, llevando día a día y tratando de que la gente puede entender”. “Hay un ultimátum, 8 días para que puedan responder sobre todo para esta parte, para quitarte esta demanda penal y sobre todo con una prueba de ADN privada”, cuestionó el reportero del programa “De Primera Mano” al argentino, quien únicamente se limitó a decir “tú lo escuchaste”. Después de recalcar que todo este enfrentamiento con De Sousa es por el bien de Matías Gregorio, el actor volvió a romper en llanto explicando que se encuentra muy mal por todo este proceso. “Como dice el abogado, nosotros no queremos ganar, lo que queremos es que se termine y que Matías este bien, que se termine pronto sobre todo para que yo y todos podamos tener una agenda saludable, yo también quiero hacer mi vida”. Cabe señalar que durante la charla con los medios se explicó que de no llegar a un acuerdo en estos días, la controversial ex pareja podría enfrentar un proceso legal que dure muchos años.

