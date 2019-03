Julian Gil confirma que tiene novia ¡desde hace 5 meses!

Julián Gil ha sido uno de los actores que tuvo un año bastante malo, pues la pelea por la custodia de su hijo con la actriz Marjorie de Sousa parece no tener fin, ya que la oportunidad de ver constantemente a su pequeño se aleja cada vez más.

Ahora el actor se da un descanso de los escándalos para dar una nueva noticia acerca de su vida amorosa.

¿Qué dijo Julián Gil?

El famoso actor ha estado envuelto en controversia durante las últimas semanas debido a los rumores sobre el supuesto romance que mantiene con su socia Ivette en la marca “Ivette by Mitzy” pero al parecer todo quedó en un rumor, pues el actor desmintió este hecho dejando claro que la razón por la que su relación con Ivette es falsa es porque el mantiene una relación con otra mujer desde hace unos meses.

“Sí, estoy saliendo hace cinco meses con una nueva chica, con una nueva muchacha con la que estoy muy ilusionado”.

Aunque el mismo confirmó la noticia no quiso entrar en más detalles pues no quiere que su nuevo romance sea afectado ya que los rumores de su relación con su socia no se detienen y por eso decidió revelar su situación sentimental, ya que afirmo lo siguiente: “El estar diciendo cosas que no son puede dañarme dos cosas, mi relación de negocios con ella y mi relación sentimental”. Ya que aseguró que las noticias acerca de su amorío con su socia Ivette son falsas, pues su relación es exclusivamente profesional.