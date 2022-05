Julián Gil confiesa que trabajó en una casa de citas durante su juventud

El actor contó sus anécdotas de vida en entrevista exclusiva con Yordi Rosado.

El domingo pasado se estrenó la entrevista que Julián Gil le ofreció en exclusiva a Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la cual abordó diversos episodios de su vida. Sin embargo, uno de los momentos más controversiales del episodio fue cuando confesó que en su juventud trabajó en una casa de citas recogiendo condones.

De acuerdo a las declaraciones del actor nacido en Argentina, él y su familia se mudaron a Puerto Rico para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, las cosas no fueron nada fáciles para ellos, esto debido a que su condición de ilegales les impidió buscar trabajos bien remunerados y bastante peculiares para su edad en aquel entonces.

El actor trabajó de cualquier oficio para poder salir adelante junto a su familia en un país totalmente desconocido para ellos.

Con la intención de salir adelante, la ex pareja de Marjorie de Sousa no tuvo problema en desempeñar cualquier oficio: “Yo era un niño, cuando cerraban el prostíbulo, que era a las siete de la mañana, llegaba yo a limpiar las habitaciones, las sábanas, las camas, los baños, recogía condones, o sea, todo lo que te encuentras en una casa de citas”.

Su mamá lo sacó de ese trabajo

Por otro lado, el actor, quien en esa misma entrevista reveló que sus padres murieron por culpa del alcohol, señaló que a su mamá no le pareció que él trabajara en ese lugar, por lo que le pidió que se saliera y buscará uno mejor. A pesar de no entender sus razones, él le hizo caso y comenzó a trabajar como acomodador de autos en un estacionamiento.

“Se enojó muchísimo y me dijo: 'dedícate a cualquier tipo de trabajo, todo trabajo es honrado, pero ese no me gusta'... Nunca supe por qué no quería que trabajara ahí, yo después saqué conclusiones, me imagino que no era un sitio para alguien de 15 años”, declaró Julián Gil.

Escucha las declaraciones del actor a partir del minuto 7:00.

¿Cuántos años tiene Julián Gil?

Hoy en día, el actor es considerado uno de los galanes más cotizados de la televisión latina.

Julián Gil nació el 13 de junio de 1970 en Buenos Aires, Argentina; por lo que ahora tiene 51 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor inició su carrera artística en 1995 y hoy en día es uno de los galanes más cotizados de la televisión latina y también uno de los más versátiles hasta el grado de interpretar a Jesús de Nazareth.

