Julián Gil confianza que tiene cáncer de piel ¿Cómo se encuentra?

Julian Gil confianza que tiene cancer de piel

Julián Gil es un famoso actor que tristemente compartió que hace casi dos años le diagnosticaron cáncer de piel y tuvo que ser sometido a una cirugía para extirparle el "lunarcito con relieve" que le salió en el pecho.

Es por eso que Julián debe hacerse revisiones médicas cada seis meses, sobre todo ahora que le salió "algo" en la nariz que a la doctora no le gustó y ahora ha preocupado a sus fanáticos.

Julián Gil sorprendió este 4 de mayo al compartir que fue diagnosticado con cáncer de piel, aunque dijo que ya está bien, pues el actor hizo la confesión debido a que fue cuestionado por sus seguidores sobre la cicatriz que tiene en su pecho.

El cáncer de Julián Gil

Hay que destacar que el histrión explicó que se lo detectaron hace casi dos años, cuando se percató que tenía un lunar con relieve: "Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel”.

“Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!".

Ese fue el mensaje que acompañó el video donde relató su caso, mientras Julián Gil muestra la cicatriz que le dejó el cáncer de piel que le diagnosticaron hace casi dos años.

¿Cómo se dio cuenta del cáncer?

Se ha destacado que el actor argentino dudó en hacer público su padecimiento, pues era algo muy personal, pero lo hizo para ayudar a concientizar al público: "Resulta que hace más de un año me apareció como un lunarcito con un poquito de relieve, fui con el doctor, un dermatólogo endocrinólogo aquí en México, resultó ser cáncer de piel".

Para Julián fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer, como para cualquier persona, nunca pensé que me iba a dar, dijo, ya que Gil tuvo que entrar al quirófano y le hicieron una cirugía para extirparle el lunar, la cual fue un éxito, por lo cual ahora dice estar bien.

Cabe destacar que el famoso Julián Gil considera que el exceso de sol le provocó la enfermedad: "Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, mucho, mucho. Yo siempre quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas pa' arriba […] Yo me creía el superhéroe y a mí no me va a dar", confesó en el video.

