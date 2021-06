Julián Gil asegura que Marjorie de Sousa está enferma

El actor Julián Gil reveló en entrevista para Televisa que su ex pareja, la actriz Marjorie de Sousa padece el síndrome de Alienación Parental, el cual impide que ella le deje ver a Matías, el hijo que procrearon juntos y por el cual mantienen una disputa por la vía legal.

Al ser cuestionado sobre Matías, el apuesto actor aseguró que su ex mujer padece de una enfermedad que le impide que él pueda convivir con su hijo, quien a la larga resulta ser el más afectado. Asimismo, pidió a la gente no concientizar este síndrome acuñado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985.

El famoso asegura que su ex pareja padece el síndrome de Alienación Parental.

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”, declaró el actor, quien hace poco aseguró estar listo para casarse con Valeria Marín.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para tí, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) ocurre cuando un padre o una madre comienza a denigrar al otro progenitor hasta cambiar la perspectiva del hijo, esto con la única intención de obtener algún beneficio.

El actor no extraña a su hijo

Por otro lado, el actor Julián Gil mencionó que desde hace varios años no ve a su hijo, con quien no ha podido crear un vínculo y que por tal motivo no puede extrañarlo: “Perdí la cuenta, pero casi tres años (que no lo ve). Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo”.

Finalmente, admitió que le encantaría extrañarlo, pero que para que esto ocurra primero tiene que crear un vínculo con él. Hasta el momento, Marjorie de Sousa no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de su ex pareja y el padre de su único hijo.

¿Qué paso entre Julián Gil y Marjorie de Sousa?

En abril de 2017, la pareja anunció su separación. Desde ese momento inició una batalla legal por la custodia de su hijo Mateo.

Julián Gil y Marjorie de Sousa iniciaron un romance en 2006 y once años después tuvieron a Matías, su primogénito. Posteriormente anunciaron que su relación había terminado, y a partir de ese momento ambos iniciaron una guerra legal por la custodia legal del pequeño, misma que la actriz ganó en octubre del 2020.

La polémica comenzó cuando la actriz le exigió una pensión millonaria a su ex pareja, lo cual representaba el 20% de su salario. Tras perder la patria potestad de su hijo, el actor aseguró ya no buscarlo por salud mental, pues consideraba que nada de lo que hiciera podría hacer que las cosas cambién a su favor.

