Julián Gil arremete contra Telemundo por GROSERA entrevista

Julián Gil es uno de los actores más guapos que hay actualmente, el sexy galán de telenovelas sigue activo en el mundo del espectáculo, y una de sus historias más polémicas es su vida amorosa con la actriz Marjorie De Sousa, quien es madre del hijo de Julián Gil, sin embargo, la relación entre ambos no va nada bien.

Un reportero del programa Suelta La Sopa, cometió lo que al público le pareció una indiscreción, y es que le pidió al actor que se reconciliara con Marjorie a través de las cámaras de Suelta La Sopa, que aprovechara el instante, y que le exigían que se reconciliaron por el bien de su hijo.

“Nuestro medio quiere que haya una reconciliación entre padre y madre en pro de Matías” le pedía el reportero a Julián Gil.

El actor enojado por tal cuestionamiento criticó al reportero, al medio, y a su línea editorial, asegurando que su trabajo como actor, no tiene nada que ver con su vida personal, pidiendo respeto a ello.

“si ustedes quisieran una reconciliación cambiarían totalmente su línea editorial, o sea no me hagas hablar, la línea editorial sería totalmente diferente, yo te agradezco mucho, pero una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo muy respetuoso Julián Gil

Los seguidores de Suelta La Sopa en Instagram apoyaron, en su mayoría, a Julián Gil, tachando a dicho medio, que se ha ganado el odio del público, no solo con el caso de Julián Gil y Marjorie De Sousa, sino que también fueron los encargados de hacer una de las entrevistas a Sarita y ocultar información a los hijos de José José.

Julián Gil se encuentra promocionando actualmente, su proyecto llamado ¿Y si me caso?, por lo que, en su Instagram, sus más de 3.8 millones de seguidores, están al pendiente de lo que ocurre en la vida del actor.

