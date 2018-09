Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa al saber que no alimentaba a Matías

El actor argentino Julián Gil, le envió un contundente mensaje a su ex pareja Marjorie de Sousa, luego de enterarse mediante una entrevista que dio el diseñador Gustavo Matta, revelando que la actriz venezolana no alimentaba a su hijo horas antes de acudir al Centro de Convivencia con tal de que Matías llore y no quiera estar con su papá.

Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa al saber que no alimentaba a Matías

‘Cuando al niño le toca visita, ella no le da de comer y les dice a las nanas que no lo alimenten, para que cuando llegue al Centro de Convivencia esté incómodo, llore, y para que cuando vea a Julián se sienta mal’. Comentó Gustavo Matta.

El diseñador durante la entrevista mencionó que la actriz venezolana tal vez tenga un problema psicológico.

Tras darse a conocer la noticia Julián Gil arremetió en contra de Marjorie de Sousa, el actor en su historial de Instagram le envió un mensaje.

‘No puede ser tanto descaro y falta de sensibilidad, de lo que eres capaz con tal de separarme de mi hijo. ¿Hasta dónde llegan tus alcances?'.

El actor Julián Gil en otra imagen comentó al respecto:

‘Con razón los famosos sábados por más de un año Matías lloraba. ¿El niño aguantando hambre hasta las 4pm cada visita con tal de lograr tu objetivo?’.

Recordamos que los problemas legales que son desde el año pasado, ha sido una situación muy complicada para ambos famosos, incluso para el menor, desde que se separaron han sido largos meses que han tenido que enfrentarse por la custodia de Matías.

Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa

Cabe mencionar que hace algunos días un Juez multó a Julián Gil por no asistir a los encuentros con su hijo, al ausentar los fines de semana, el artista había mencionado que solicito un permiso por motivos de trabajo no podía asistir al Centro de Convivencia. El actor mencionó que no volverá a ese lugar.