Julián Figueroa habla sobre su infidelidad y la reacción de su esposa

Hace unos días la prensa dio a conocer que Julián Figueroa había sido captado muy cariñoso con una mujer que no es su esposa en un restaurante al sur de la Ciudad de México, por lo que el hijo del inolvidable Joan Sebastián se tomó un momento para hablar de lo sucedido.

El hijo de Maribel Guardia admitió que las fotos habían sido tomadas con una seguidora que se acercó a pedirle una fotografía:

"Las fotos que me tomaron fue con una chava que se me acercó cuando yo estaba cantando en un lugar al que me invitaron; se me acercó, me dio un beso, yo después me acerqué, la volví a abrazar, le dije que 'muchas gracias, hermosa', platicamos, la llevé a su coche y ya", declaró en una entrevista para el programa 'Ventaneando'.

Tras admitir su error, Julián mencionó que le pidió una disculpa a su esposa, Ime Garza Tuñón, con quien lleva más de cinco años de matrimonio:

Julián Figueroa da la cara tras infidelidad

"Reconozco que mi accionar no fue el más apropiado y le ofrecí una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que le puedo decir algo al respecto, a mi esposa que es el amor de mi vida".

"Lo siento si mi comportamiento no fue el mejor"...

El actor mencionó que su esposa se molestó al ver las fotografías y se sintió muy triste debido a que están compartiendo una increíble etapa como pareja.

¿Cómo reaccionó la esposa de Julián Figueroa?

Pero a pesar del amor que comparte, mencionó cuál fue la reacción de Ime, quien también es cantante:

"Obviamente no le agradó nada la publicación..."

"Imelda y yo estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación, estábamos viviendo una etapa muy linda", dijo y agregó: "Imelda obviamente está enojada, está triste", puntualizó.

Por otro lado, sobre su problema con la bebida y tras estar en una clínica de desintoxicación en Puebla, Julián Figueroa se sinceró y reiteró que es un problema que avanzó desde el fallecimiento de su papá:

"Yo sí tengo un problema con el alcohol, y he sido abierto con ese tema desde que tengo 16 años"...

"Desde el fallecimiento de mi papá. Entonces, tengo un problema con el alcoholismo, que yo ni debería decirlo, porque es un tema que es personal", concluyó.

