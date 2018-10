Julia Roberts ha tomado radical decisión en su carrera

Sin duda alguna la emblemática actriz Julia Roberts, ha cautivado nuestros sentidos con todas y cada una de sus interpretaciones, sin embargo el papel que más la ha caracterizado, sin dudas es el de “Vivian Ward” en la película de “Pretty Woman”, en la que nos enamoró completamente. Sin embargo la era de las películas de comedia romántica, ha llegado a su ocaso para la talentosa actriz.

La estrella de cine ha declarado que ya no es de su interés seguir interpretando papeles que tengan que ver con la comedia romántica.

"Al menos de que me den el papel de la madre de quien esté teniendo una relación romántica en la película no creo que vaya a volver a estar en una comedia romántica”, aseguró la actriz.

Ante esta radical declaración, la actriz de 51 años dio sus razones por las que ha tomado esta decisión.

"Hubo un momento en mi carrera en el que la gente pensaba que había optado por hacer sólo comedias románticas, que las amo, me encanta estar en ellas, me encanta verlas, pero a veces, simplemente no funcionan en cierto punto de la experiencia de la vida”.