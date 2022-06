Julia Gama abandona La Casa de los Famosos 2

La Casa de los Famosos ahora tiene un integrante menos, pues el grupo inicial de 17 celebridades participantes del reality, luego de una tensa gala de eliminación, se conoció el quinto concursante que quedó fuera sin posibilidad de optar al trofeo y al premio máximo de 200.000 dólares

Hay que recordar que los nominados de la semana fueron convocados a la ceremonia con el anfitrión Héctor Sandarti, es por eso que esta vez fueron cinco los pariticipantes en riesgo: Rafael Nieves, Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Juan Vidal, Julia Gama y Natalia Alcocer, quien finalmente fue salvada por sus compañeros.

No queda duda de que la tensión alcanzó su nivel máximo en la competencia esta semana, mientras que otro conflicto se desató en la casa leigo de que Niurka Marcos apuntó conta Julia Gama y Rafael por no colaborar con la limpieza.

Los momentos de esta semana

La Casa de los Famosos 2

Así arremetió la famosa vedette cubana: “Lavaron los platos luego de comer, y el piso, las ollas, como si no hubieran lavado nada, nos los secaron, ahí los dejaron, no hicieron absolutamente, sí hay que decírtelo porque eres el líder y hay que decírtelo”.

Por si fuera poco, Osvaldo Ríos también se quejó de la situación ante sus compañeros: “Llego a la cocina y encuentro un bowl todo tirado ahí llenos de residuos, sartenes, las chicas me dieron una mano, se limpió y fregó todo, lo dejamos impecable, como si lo hubieras hecho tú, pero como jefe de esta semana, me gustaría que en cualquier momento llames aparte, no delante de cualquiera, y le digas todo lo que implica limpiar la cocina”.

La eliminación en La Casa de los Famosos 2

Julia Gama fue la eliminada

En La casa de los Famosos se vivió luego un ambiente de inconformidad por las nominaciones de la semana. Finalmente quedó fuera de la competencia la exmiss Brasil, Julia Gama, quien agradeció la experiencia y se despidió de los compañeros salvados, entre estos el actor Juan Vidal quien pareció no creer la elección del público.

Cabe destacar que entre las reacciones de los seguidores del reality show: “Mis votos valieron”, “Después de tanto comentario que vi el viernes me queda en duda si fue el público quien decidió por sacarla de la casa”, “Yo estoy seguro que están haciendo trampa. La gente no quiere a Natalia”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!