Julia Fox sobre la ruptura con Kanye West: "No estaba enamorada del hombre".

Julia Fox es una actriz y socialité que no está llorando por Kanye West. Inmediatamente después de su ruptura amorosa con el rapero franco, la estrella de "Uncut Gems" dejó en claro que no se está revolcando de dolor tras la separación.

"¿Por qué no verme por lo que soy, que es una buscavidas número 1”, escribió en una historia de Instagram eliminada desde entonces el lunes. “Me acerqué jajaja y no solo eso, ¡Kanye y yo estamos en buenos términos! Lo amo, pero no estaba enamorada del hombre Jesucristo, ¿qué creen que tengo 12 años?", escribió

Julia Fox, de 32 años, también criticó los informes de que estaba llorando en las fotos de los paparazzi tomadas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. “Y para que conste, la única vez que lloré en 2022 fue el 6 de febrero en el cumpleaños de mi BFF muerto”, continuó, refiriéndose al suicidio del amado gerente de Hollywood, Chris Huvane.

Julia Fox se burla de su ruptura con Kanye West

Julia Fox sobre la ruptura con Kanye West: "No estaba enamorada del hombre".

La coanfitrióna del podcast "Frutas prohibidas" luego se burló de la idea de escribir un libro en el que los fanáticos pudieran obtener "el té completo".

La Verdad Noticias confirmó el lunes que Kanye West y Julia Fox terminaron su relación antes del 14 de febrero a la luz de sus arrebatos en las redes sociales sobre todo, desde la relación de la ex esposa Kim Kardashian con Pete Davidson hasta la eliminación de Kid Cudi de su álbum. “Donda 2.”

“Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores”, dijo su representante en un comunicado, “pero ya no están juntos”.

Kanye dirige toda su atención a Kim Kardashian

Julia Fox sobre la ruptura con Kanye West: "No estaba enamorada del hombre".

West tampoco pareció inmutarse por la separación, dirigiendo su atención a Kardashian, quien no solo no quiere tener nada que ver con su drama, sino que también parece estar realmente preocupada por la seguridad de Pete Davidson.

“Estás creando un ambiente peligroso y aterrador y alguien lastimará a Pete y todo esto será tu culpa”, supuestamente Kardashian, de 41 años, le envió un mensaje de texto al legendario rapero el lunes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.