Julia Fox, novia de Kanye West dice que no es publicidad su relación

Durante un podcast la actriz y novia de Kanye West, Julia Fox habló de su relación con el rapero, donde aclaró que su romance es totalmente real y que no es una estrategia de marketing.

Al hablar sobre que su relación con Kanye West sería un gran truco de relaciones públicas ella afirmó que “Es divertido ver hasta dónde llega la gente con sus teorías conspirativas".

De hecho, se rumoró que Kanye West estaba "controlando" a Julia Fox como lo hizo con Kim Kardashian, por lo que en el podcast, su co-conductora le preguntó que piensa sobre que mucha gente cree que su relación con el cantante es montada, a lo que Julia Fox le respondió:

“Siempre hay gente que piensa que todos los escándalos de los famosos son un montaje. Yo personalmente no lo creo".

Novia de Kanye West asegura es real su relación

Para la novia de Kanye West las especulaciones no son un problema que le tengan preocupada.

La actriz dejó entender que no está preocupada por las especulaciones de los medios, y lo que puede opinar la gente sobre su afirmación de que es una fan de la ex de Kanye West, Kim Kardashian.

“En realidad no es tan grave”, dijo, para luego agregar: “Es todo amor. Pero es divertido ver hasta dónde llega la gente con sus teorías conspirativas".

Pete Davidson y Julia Fox

La actriz también habló sobre la coincidencia de haber conocido antes al novio actual de Kim Kardashian, Pete Davidson, cuando realizaron una divertida sesión de fotos para Paper en el año 2019.

"Me encanta la portada de la revista Paper de mí y Pete. Es meta. Ahora, las dos personas más famosas del mundo son como… (risas). Todos estábamos conectados incluso antes, ¿sabes lo que quiero decir? Todos somos como artistas", contó.

Expectativas de la novia de Kanye West

Julia Fox asegura que hay una buena conexión con Kanye West.

Sobre las expectativas de su actual relación con Kanye West, Julia dijo: "Ahora mismo, sólo estoy viviendo el momento y no tengo ninguna expectativa. No hay etiquetas, no hay nada de eso. Es sólo gente que se hace sentir mejor".

La novia de Kanye West agregó: "Es realmente como una conexión entre Géminis y Acuario. Es muy inspirador, nuestras mentes, ambos trabajamos muy rápido, seguimos el ritmo del otro, lo cual es genial".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!