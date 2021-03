JukiLop: La verdadera historia

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son dos estrellas de internet que comenzaron su carrera en Youtube creando videos donde compartían con el público detalles sobre sus vidas, entre muchos otros momentos. Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez nacida en Mexicali, Baja California el 12 de diciembre de 1997, inició su cuenta de la plataforma desde el 2016.

Pero decidió fundar un canal alterno junto a Juan de Dios Pantoja Nuñez, originario de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, nacido el 16 de noviembre de 1995. Fue en 2017 que la pareja creó el canal de Youtube llamado “JukiLop” que después se volvería un equipo o "team", donde los influencers poco a poco se fueron convirtiendo en los preferidos de millones de internautas, ya que publicaban contenido diverso que era de gran entretenimiento para los usuarios de la plataforma.

Es así, como la historia de Kimberly Loaiza y Juan de Dios comienza a ser una de las más buscadas por los fans. Pero en caso de que no conozcas algunos de los detalles más importantes sobre estas estrellas de redes sociales y su famoso team, aquí en La Verdad Noticias te decimos todo lo que necesitas saber sobre ellos y la polémica.

¿Qué significa JukiLop?

JukiLop fue la creativa manera en la que Loaiza y Pantoja decidieron nombrar su canal en pareja/Foto: Minuto E

JukiLop ha sido uno de los equipos de youtubers que durante muchos años se ha caracterizado por ser muy querido por millones de usuarios de internet. ¿Qué significa Jukilop?, te preguntáras. Es una combinación de los nombres de sus creadores (Ju de Juan, Ki de Kimberly, Lo de Loaiza y P de Pantoja). Con su creación en 2017, por una de las parejas más famosas de las redes, comenzó a ganar popularidad gracias a su contenido; donde Kimberly y JD iban compartiendo videos sobre desafíos, vlogs, así como bromas, que se volvieron virales en Youtube y le dieron mucha más fama al canal.

Tras el éxito, decidieron abrir un perfil en Instagram para el team JukiLop, donde actualmente cuentan con 7.7 millones de seguidores y que se llenó poco a poco de fotografías de la pareja, así como de noticias sobre lo que se iba a publicar en el canal de videos. Sin embargo, Kim y Juan decidieron hacer más grande su equipo y añadieron a JukiLop a otros miembros: Francisco Alvarado, Ulises Leyvazo, Kenia Os, Katia Morales y posteriormente a Ricardo Flores.

Team JukiLop

Ellos son los que formaron parte del famoso team JukiLop de Youtube/Foto: Pinterest

Después de que Loaiza y Pantoja decidieron convertir su canal en pareja en un “equipo de youtubers”, fue que los fans del ahora Team JukiLop conocieron a sus miembros, aunque la mayoría de ellos ya no forman parte de la agrupación por diversas razones, tanto personales como profesionales. Francisco Alvarado, es un joven youtuber de 22 años proveniente de Hermosillo, Sonora que tiene un canal en solitario llamado “Soy Francisco ALV”. Aunque Francisco ya no es parte del equipo, sigue siendo un gran amigo de Juan de Dios, y en algunas ocasiones han aparecido juntos en las redes sociales.

Por otra parte está la mexicana de 20 años Katia Morales, también conocida como “Katia Vlogs”; era la integrante más joven del team pero decidió apartarse del grupo para enfocarse en sus propios proyectos; aunque también sigue teniendo contacto con Juan y Kim Loaiza a pesar de la distancia. Otra persona que también estuvo entre los integrantes de JukiLop es Ulises Leyvazo, quien ha sido editor de los videos del popular canal de Youtube.

Además, el mexicano de 21 años también cuenta con un canal personal en la plataforma de videos; y ha colaborado con su ex compañera Kenia Os. Esta joven cuyo nombre real es Kenia Flores, de 21 años, nació en Mazatlán, Sinaloa, al igual que Juan de Dios, pero ella ha sido una de las ex miembros de JukiLop que terminó muy mal con los youtubers. Por último se encuentra Ricardo Flores, más conocido como “El Super Trucha”, de 25 años. El joven sigue siendo parte del famoso team de internet y se ha vuelto el mejor amigo de Pantoja; además tiene su propio canal en solitario y varias veces aparece en las redes Kim y Juan de Dios.

Todo lo que tienes que saber del canal de JukiLop

Si eres fan de Kim Loaiza y JD Pantoja, así como de sus facetas con el popular team de Youtube, seguramente te habrás dado cuenta de que en el canal de JukiLop casi ya no se comparten videos, esto es porque el equipo se ha quedado en pausa debido al distanciamiento que han tenido parte de sus jóvenes miembros. Aunque desde su creación en 2017 logró conseguir una gran popularidad, han pasado más de once meses que ya no tienen contenido nuevo. No obstante, hasta ahora tiene la asombrosa cantidad de 17.4 millones de suscriptores con sólo 85 videos publicados.

El canal de JukiLop se hizo viral después de las diversas polémicas que enfrentaron Kimberly y Juan de Dios en contra de una de sus ex integrantes: Kenia Os. Y al tener una enorme cantidad de seguidores, ellos demostraron su apoyo a la pareja cuando decidieron convertirse en papás a una edad temprana, dándoles millones de vistas a sus videos. Asimismo, el imperio que crearon Kim y Juan con sus publicaciones, los llevó a convertirse en artistas musicales, lo que ha multiplicado el número de visualizaciones que tienen cada día en todos sus canales de Youtube.

Entre sus videos más vistos podemos encontrar:

“24 horas siendo papás (cambios)” con 56 millones de reproducciones.

“Sorpresa y broma de cumpleaños a la Lindura Mayor” con 43 millones de reproducciones.

“24 horas en un cementerio” con 34 millones de reproducciones.

“Reto de los 7 segundos (intenso)” con 33 millones de reproducciones.

“Navidad con JukiLop” con 32 millones de reproducciones.

¿Qué pasó entre Kenia os y JukiLop?

Hace unos años en internet se viralizó uno de los pleitos entre youtubers más polémicos hasta el momento, y después de que muchos se preguntaron, qué pasó entre Kenia Os y JukiLop, las dudas no están resueltas del todo. En el 2018, Kimberly y Juan de Dios se distanciaron definitivamente de Kenia, quien obtuvo popularidad en internet gracias al team de la pareja. Han sido diversas las especulaciones de lo que posiblemente ocurrió entre los tres youtubers y el motivo de su separación y rivalidad hasta ahora.

De acuerdo con Kim Loaiza y su esposo, la “Kenini”, presuntamente le tenía envidia a la “Lindura mayor”. Además, se dice que hablaba mal de los Juki, y siempre tuvo conflictos con el resto del equipo. Asimismo, se especuló que Kenia filtró los rumores de divorcio entre Kim y Juan, además de otros chismes. Sin embargo, la versión de Kenia Flores es muy distinta a la que han publicado sus ex grandes amigos. Puesto que la ahora influencer y cantante ha dicho que en realidad los Juki querían que ella firmara un “mal contrato” que a ella no le beneficiaba.

Supuestamente al negarse a firmar, Loaiza y Pantoja decidieron perjudicarla al afectar sus redes sociales y prácticamente crear una campaña en contra de ella, ya que también dijeron que Kenia les estaba “copiando” todos los videos que ellos subían. Por lo cual, la joven de 20 años vivió momentos difíciles al tener que volver a internet desde cero. No obstante, actualmente cuenta con millones de seguidores, y aunque seguía recibiendo mucho odio en las redes, desde que Kim Loaiza se disculpó públicamente con ella en 2020, Kenia Os ha dejado de ser tan acosada por los fans de JukiLop.

Videos de retos de Jukilop

Juan de Dios y Kimberly son famosos por realizar diversos retos en su canal de pareja/Foto: Youtube

No empujes la caja incorrecta

Sabemos que el contenido favorito de los fans son los video de retos de JukiLop, donde Loaiza, Pantoja y el resto de los integrantes demostraron hasta dónde llegaba su valentía. En este video titulado “No empujes la caja incorrecta”, la pareja preferida de millones tenía que patear a una alberca una caja al azar, lo desafiante era que si caía al agua la caja incorrecta, mojaban sus valiosas pertenencias, que iban desde zapatos, maquillaje, discos, entre otras cosas.

¿Me fuiste infiel? (Verdad o Reto)

Este video es uno de los primeros que la famosa pareja de youtubers compartió en su canal JukiLop; donde vemos a Kimberly y Juan de Dios cumplir con algunos desafíos como comer chile habanero, hacer una mezcla de aderezos, hasta llamar a familiares para decir algunas fuertes confesiones. Sin embargo, dicho clip recobró popularidad porque es donde Pantoja insinúa que le fue infiel a Loaiza; cosa que se comprobó en 2020 después de que se filtraron videos sexuales de JD con otras mujeres.

Esto pasa al tomar refresco bajo el agua

Los videos desde la piscina son muy conocidos entre los fanáticos de los influencers mexicanos, y en esta ocasión el video “Esto pasa al tomar refresco bajo el agua”, dejó claro que Juan y Kim pueden hacer varias cosas mientras están sumergidos en la alberca. Desde besarse apasionadamente, maquillarse, hasta beber refresco sin morir en el intento.

JukiLop: La verdadera historia

El libro de Juan de Dios y Kimberly se convirtió en todo un éxito después de su lanzamiento/Foto: En Pareja

En diversas ocasiones hemos visto que las estrellas de Youtube publiquen sus propios libros con contenido muy variado, dependiendo del influencer del que se trate. Y en el caso de Kimberly Loaiza y su esposo Juan de Dios Pantoja, ellos decidieron publicar el 13 de diciembre de 2019 su primer libro llamado “Jukilop: La verdadera historia”, donde la joven pareja compartió todos los detalles de los escándalos en los cuales habían sido involucrados, así como parte de su historia pública y privada y cómo su primogénita, Kima Sofía, les cambió la vida completamente.

El texto que narra gran parte de las vivencias de Loaiza y Pantoja cuenta con 240 páginas y rápidamente se convirtió en uno de los libros más vendidos en diversos países de Latinoamérica, por la enorme popularidad de los JukiLop. Actualmente, si aún no has adquirido el libro, puedes comprarlo en internet, así como en algunas librerías de México, para conocer un poco más a fondo todo lo que han experimentado estas famosas estrellas del internet.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.